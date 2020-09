Mitä ihmettä? Koronavilkun latasi päivässä miljoona suomalaista mutta Skopjessa kehitetty koronasovellus nousi ladatuimmaksi – tietoturva-asiantuntija: "Pitäisi kellojen soida"

StopKorona! on Koronavilkun kaltainen sovellus, jonka tarkoitus on varoittaa koronavirus-altistumisista. Suomalaisille StopKorona -sovelluksesta ei ole mitään hyötyä, sillä ohjelma on Pohjois-Makedonian terveysviranomaisten julkaisema, ja se toimii vain Pohjois-Makedoniassa.