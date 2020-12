Osa Koronavilkun käyttäjistä ei ole saanut ilmoitusta altistumisesta – tästä se voi johtua

Koronavilkku-sovellusta on ladattu elokuusta alkaen 2,5 miljoonaa kertaa. THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiahon mukaan sovellus on toiminut teknisistä ongelmista huolimatta hyvin.

– On toiminut pitkälti kuten on toivottu. Sen avulla on tunnistettu altistumistilanteita ja toimitettu altistumisilmoituksia. Henkilöt ovat hakeutuneet testeihin ja hoitoihin ilmoitusten mukaan. Toki teknisiä haasteita ja virheitä on ollut, mutta niitä on korjattu sitä mukaa, kun niitä on tunnistettu, Yrttiaho sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.