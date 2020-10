Koronavilkun kautta ilmoitettu yli 600 tartuntaa – tarkista sovelluksen päivitys, jotta et jää paitsi mahdollisesta varoituksesta

Noin tuhat ihmistä on tehnyt Koronavilkun ilmoituksen perusteella oirearvion Omaolo-palvelussa. Omaolon lisäksi altistumisilmoitukset ovat poikineet yhteydenottoja esimerkiksi työterveyshuoltoon, THL kertoo tiedotteessaan.

Koronavilkusta julkaistu päivitys

THL:n mukaan koronavilkusta on julkaistu uudet versiot. Käyttäjän on tärkeää varmistaa, että Koronavilkku-sovellus on päivitetty uusimpaan versioon.