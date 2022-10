Koronatilanne voi pysyä varsin rauhallisena syksyllä – THL ei innostu neljännestä, yleisestä rokotuskierroksesta

THL ei innostu uudesta yleisestä rokotuskierroksesta

Vastustuskykyä on jo laajalti

THL:n tutkimuksista ilmenee, että suurella osalla väestöstä on koronavirustartunnasta kertovia vasta-aineita. Moni nimittäin sairasti koronan kevään tautiaallon aikana. Näin ollen sairastetun taudin ja rokottamisen yhteisvaikutuksena on muodostunut niin sanottua hybridi-immuniteettia.

Tautitilanteen ei odoteta pahenevan

Sairaalahoidossa eritoten iäkkäitä

– Ikäjakauma sairaalahoidossa on siirtynyt vanhempiin päin. On vanhoja huonokuntoisia ihmisiä, jotka ovat kiikun kaakun pärjänneet kotona. Kun he saavat jonkin infektion, joutuvat he sairaalaan.