Koronatestaus on kovilla – Infektiolääkäri: Tietämättä sairastettu tauti ei estä rokotteen ottamista

Viikoittainen tartuntaennätys on rikottu Suomessa nyt kahdeksalla peräkkäisellä viikolla. Testejä tehdään nyt toistasataatuhatta viikossa.

– Testauskapasiteetti on tällä hetkellä kovilla useimmilla alueilla, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Pietilä johtaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivaa Suomen koronatestausvalmiuden kansallista koordinaatioryhmää. Hänen mukaansa testiin pääsemisessä on Suomessa nyt isoja alueellisia eroja.

– Tietyillä alueilla testaukseen pääsy on hidasta. Tosin monella alueella testiin pääsee yhä saman päivän aikana.

– Koronatestaus on myös herkkä erilaisille häiriöille. Alueilla, joissa on ollut esimerkiksi laiterikkoja, (vika) on heijastunut välittömästi pidentyvänä viiveenä testiin pääsemisessä.