Koronatilanne pahenee – voiko joulua viettää normaalisti? Näin vastaavat THL ja HUS

Koronatartuntojen ja sairaalapotilaiden määrien on ennustettu jatkuvan vähintään nykyisellä tasolla vuoden loppuun saakka.

Nohynek suosittelee, että myös kahdesti rokotetut käyttäisivät maskia silloin, kun mukana on riskiryhmään kuuluvia, jotka eivät vielä ole saaneet kolmatta koronarokoteannosta.

– Lähitilanteissa, kun ollaan ruokapöydän ääressä tai vietetään aikaa kuusen ääressä – ne ovat tilanteita, joissa myös rokotettujen ja terveiden kannattaa käyttää maskia, jos mukana on hauraita ihmisiä, jotka eivät ole ehtineet saada kolmatta annosta.

Jos ikäihminen tai riskiryhmään kuuluva on saanut kolmannen annoksen, ei maskin käyttö Nohynekin mukaan välttämättä ole tarpeen.

– Silloin hän on jo paljon paremmassa turvassa ja voidaan ajatella, että ehkä maskia ei siinä tilanteessa tarvita.

Kolmas rokoteannos voi kolminkertaistaa vasta-ainetasot

Kolmannen koronarokoteannoksen antama lisäsuoja riippuu Nonynekin mukaan siitä, kuinka paljon vasta-ainetasot ovat ehtineet hiipua. Kahden rokoteannoksen suojatehon on arvioitu heikentyvän vähitellen noin kuuden kuukauden jälkeen.

"Ainakin rokottamattomalla pitäisi olla maski"

– Rokottamattomat erittävät koronavirusta pidempään kuin rokotteen saaneet. Siinä mielessä rokottamattoman kohtaaminen on suurempi riski.

– Tiedän, että monet ovat tehneet päätöksen, että eivät halua tavata rokottamattomia sukulaisiaan. Tässä voi jokainen tehdä yksilöllisiä päätöksiä riippuen siitä, mikä on riskinsieto.

– Hyvin hauraalla ihmisellä, joka on saanut kaksi annosta ja odottaa kolmatta, on riski rokottamattoman kohdatessaan saada tartunta ja sitä kautta vakava taudinkuva tai ainakin perustaudin paheneminen. Jos halutaan välttää tartunnat, se tarkoittaa, että rokottamattomia ei pitäisi tavata. Ja jos tapaa, ainakin rokottamattomalla pitäisi olla maski.

HUS:n Mäkijärvi suosittelee joulua perhepiirissä

– Jos on kaksi tai kolme rokotusta, on joulu paremmin turvattu. Noudattaisin silti tiettyä varovaisuutta. Maskia, jos on enemmän väkeä tai vieraampia ihmisiä paikalla. Välttäisin isompia väentungoksi ja kokoontumisia. Perhepiirissä, niin kuin nyt muutenkin joulu kannattaa viettää.