Kaksi koronarokotetta saaneet voivat selvitä altistumisista jatkossa ilman karanteenia – näin linjaa THL

– Nykyinen suositus on, että jos on saanut täyden rokotussarjan ja on kulunut viikko viimeisestä rokotuksesta – tässä on vähän eri säännöt kuin maahantulopuolella – silloin kunnan tartuntatautilääkäri ei todennäköisesti aseta henkilöä karanteeniin altistustilanteenkaan jälkeen.