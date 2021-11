Pääkaupunkiseudulla palataan laajaan kasvomaski- ja etätyösuositukseen – ravintolarajoituksiin halutaan kiristyksiä

Tilaisuudessa ovat paikalla Helsingin pormestari Juhana Vartiainen, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

– Selkeästi aalto HUS-piirissä menossa. Positiivisia tartuntoja on nyt saman verran kuin kevään tartunthuipun aikaan. Tartuntojan on eniten nuorilla, lapset mukaanlukien. Rokote suojaa vaikelta, sairaalaan vievältä taudilta, HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoo tilaisuudessa.