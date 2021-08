Koronatestien hinnat yksityisillä satasesta ylöspäin, kotitestin saa kaupasta alle kympillä – Katso, kuinka paljon Kela korvaa erilaisista testeistä

Testihinnoissa on yksityisten terveyspalveluyritysten välillä huomattaviakin eroja. Eri toimijoiden hinnoittelu perustuu erilaisiin testipaketteihin.

Kallein PCR-testi on Mehiläisellä. Kelakorvauksen jälkeen asiakkaalle jää maksettavaa 149 euroa. Neljästä jätistä edullisin on Terveystalo jonka testistä lääkärin lähetteellä jää asiakkaalle maksettavaa 98 euroa.

Ehtojen täyttyessä Kela korvaa PCR- testistä aina kiinteän sadan euron summan. Antigeenitestistä kela korvaa 36 euroa testiltä. Antigeenitestienkin hinnoittelussa on eroja. Kallein testi on Pihlajalinnan ja siihen pääsee vain lääkärin lähetteellä.

Kotitestejä saa ruokakaupoista alle kympillä

Myös kuluttajakaupassa on pikatestejä saatavilla. Sekä Lidl, S-ryhmä että Kesko tarjoavat hyllyissään Boson-testikortteja. Testien kysyntä on ollut kasvussa viimeisten viikkojen aikana.

– Testien myynti on kasvanut viime viikkoina S-ryhmässä. Viimesen viikon aikana niitä on myyty noin 20 tuhatta kappaletta. Kysyntä ja tarjonta ovat hyvin balanssissa ja saatavuus on hyvällä tasolla, sanoo myyntipäällikkö Juhani Haara S-ryhmästä.