Koronan kotitestien myynti kolminkertaistui – tästä syystä pikatestejä ostetaan

Tällä hetkellä koronan pikatestejä myydään Yliopiston Apteekeissa viikkotasolla satoja. Elo-syyskuun vaihteessa pikatestien myynnissä on nähtävissä piikki, silloin testejä myytiin yli tuhat viikottain.

Kotitestien hinnoissa vaihtelua

Koronan kotitestejä viideltä valmistajalta

Kotona tehtäviä koronan pikatestejä on Suomen markkinoilla kahta eri laatua, nenänäytteen vaativia antigeenitestejä sekä sormen päästä verinäytteenä otettavia vasta-ainetestejä.

Fimean ylitarkastaja Hanna Valon mukaan Suomen markkinoilla on kuluttajille tarkoitettuja antigeenitestejä neljältä eri valmistajalta ja vasta-ainetesti yhdeltä valmistajalta.

Antigeenitestien valmistajia ovat Xiamen Boson Biotech Co, Acon Biotech Co, Abbott Rapid Diagnostics Jena Gmb ja Biosynex SWISS SA. Vasta-ainetestin on valmistanut Lomina.