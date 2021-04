Voiko korona yhä levitä Suomessa, kun kaikki on rokotettu? Näin vastaavat asiantuntijat toivosta normaaliin

Tästä syystä on esitetty arvioita, ettei syksyllä enää nähtäisi epidemian neljättä aaltoa. Tutkijat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että Suomen koronapiina ei ole tuolloin täysin selätetty.

– Olennaiset kysymykset ovat, että pystytäänkö rokotteiden avulla pitämään sairastavuus niin pienenä, että aalto ei aiheuta ongelmia, ja pitääkö viruksen leviämistä pyrkiä rajoittamaan ja jos pitää, millaisin toimin tämä onnistuu. Tähän vaikuttavat olennaisesti myös viruksen mahdolliset muunnokset ja niiden kyky väistää rokotteen antama suoja. Avoin kysymys on sekin, kuinka pitkään rokotteen antama suoja säilyy.

– Pitää seurata niitä maita, joissa rokottaminen on edennyt pidemmälle ja katsoa mitä niissä tapahtuu, kun rajoituksia poistetaan.

Rokotusten määrä vaikuttaa, lapset yhä alttiita

– Lapset ja nuoret ovat ainakin toistaiseksi rokottamattomia, eikä nykyrokotteita ole vielä mahdollista käyttää heille, koska myyntilupa on 16- tai 18-vuotiaista ylöspäin rokotteesta riippuen.

– Jos rokotemyöntyvyys on hyvä ja ainakin 70 prosenttia yli 18-vuotiaista on rokotettu, on oletettavaa, että varsinaista uuttaa epidemia-aaltoa ei tulekaan. Kuitenkin yksittäisiä tautitapauksia ainakin rokottamattomien joukossa tulee todennäköisesti ilmentymään ja lasten ja nuorten joukossa tulee todennäköisesti myös tautitapauksia.