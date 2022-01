Omikron riehuu, HUS nostaa kädet pystyyn: Laajasta koronatestauksesta luovutaan, diagnoosin voi tehdä ilman virallista testiä – STM täysin eri linjoilla

Pääkaupunkiseudulla koronatestiin on nyt neljän päivän jono. Testejä tehdään noin 10 tuhatta päivässä, mikä on yhtä paljon kuin esimerkiksi joulukuussa.

STM:n suositus on, että kaikkien positiivisten kotitestien tulos tulisi varmentaa virallisella testillä. Joulukuussa päivitettyn koronan testaus- ja jäljitysstrategian mukaan kaikkien, joilla on epäily koronatartunnasta tulee päästä testiin. Testausta kuitenkin suositellaan etenkin altistuneille, riskiryhmille, rokottamattomille, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa oleville sekä sote-henkilöstölle.

Lehtonen: Testausstrategia vanhentunut

Eristämispäätöstä ei välttämättä tarvita

– Käsittääkseni tällä hetkellä kuntien tartuntatautilääkärit eivät ehdi eristyspäätöksiä tekemään eli testissä käyminen ei paljon auta asiaa. Eristäminen on muutenkin lain mukaan mahdollista vain silloin, kun se on tartuntojen leviämisen estämiseksi tarpeen. Suurin osa ihmisistä varmasti osaa omaehtoisia ohjeita noudattaa ilman virallista testiäkään.

– Tällä hetkellä kun koronaa on paljon liikkeellä, niin uskoakseni aika moni lääkäri varmaan koronadiagnoosin suoraan kirjoittaa, ainakin jos on perheessä ollut koronaa tai on tieto altistuksesta.

"Testiin ei ole syytä todistusmerkinnän takia"

– Työterveyslääkärin tekemä dg (diagnoosi) ilman pcr-testiä on hankalampi kysymys, koska siihen liittyy laajasti eri selvitettäviä kysymyksiä aina kansallisesta epidemian seurannasta yksilön mahdollisuuteen saada koronatodistus, joka on EU-asetukseen perustuvaa säädöstä ja siten kansallisesti suoraan sovellettavaa. EU-asetus tältä osin edellyttää testillä todettua dg:tä (diagnoosia).

– Meidän ongelmamme ei ole välittömästi rahoitus. Kysymys on henkilöstöstä ja siitä, mihin se on järkevintä kohdistaa. Henkilökuntaa ei joka paikkaan riitä. Varhila itsekin on todennut, että vuonna 2022 meillä on sosiaali- ja terveydenhuollossa vähemmän henkilökuntaa käytössä kuin mitä oli pandemian alussa 2020, Lehtonen kommentoi.