"Tilapäisesti loppuneet" – koronan kotitestien kysyntä kiihtynyt

Viime viikkoina koronavirustartunnat ovat olleet jälleen kasvussa, ja tautitapaukset ovat näkyneet sairaaloissa . Ei siis ihme, että oireiset suomalaiset ovat halunneet testata, ovatko omat oireet koronaa. Kerroimme jo marraskuun alussa, että kotitestien myynti on ollut kasvussa .

– Koronatestien menekki on ollut nyt menneellä viikolla hyvin suurta. Hyllyt ovat hetkellisesti olleet tyhjinä. Koronaa on siis selkeästi liikkeellä tavallista enemmän kuin koko vuoteen, kertoo Head of Foodora Market Anni Ahnger tiedotteessa.