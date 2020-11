Koronatartunnan saanut vanki istuu Helsingin vankilassa – sairastunut on eristetty selliinsä

MTV Uutisten tietojen mukaan koronatartunnan saanut vanki on Helsingin vankilassa Sörnäisissä ja hänet on eristetty omaan selliinsä. Rikosseuraamuslaitos tiedotti eilen, että Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen vangilla on todettu koronavirustartunta. Tartunta todettiin tämän viikon tiistaina.