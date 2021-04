Helsingin vankila sulkutilassa: Viidellä vangilla koronatartunta – yksi on viety sairaalaan, muut sairastavat selleissään

Hel­sin­gin van­ki­las­sa on to­det­tu usei­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja van­geil­la ja van­ki­lan ko­ro­na­vi­rus­tilan­ne on pa­hen­tu­nut, tiedottaa Rikosseuraamuslaitos. Vankilan johtajan Eeva Säisän mukaan yhteensä viidellä vangilla on todettu koronatartunta. Lisäksi henkilökunnasta kaksi on sairastunut koronavirukseen.