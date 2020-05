Vankiloiden koronarajoituksia ryhdytään purkamaan – vangit eivät silti saa tavata läheisiään eikä lomille ole vielä asiaa: "Ei näitä rajoituksia ilkeyksissään tehty”

Suomen vankiloissa on nyt eletty yli kaksi kuukautta normaalia tiukemmissa rajoituksissa koronan takia. Vierailijoita ei sallita eivätkä vangit pääse lomille. Myös vankiloiden sisällä on tehty tiukennuksia, ja esimerkiksi kuntosalit, saunat ja yhteiset ruokalat on suljettu.