Käsidesit katosivat Huittisten vankilan keittiöstä: Alkoi humalainen sekoilu osastolla – apuun tarvittiin ambulanssi ja vartijoita muista laitoksista

Sekoilua osastolla

Nyt ulkoillaan pelloilla

Korona-aikaan on uutisoitu, että vankiloissa on ollut pulaa päihteistä, joten se saattaa olla yksi syy siihen, miksi vangit Huittisissa joivat käsidesiä.

Käsiteltiin järjestysrikkomuksena

– Tapahtuman johdosta asiaa on käsitelty vankilassa järjestysrikkomuksena. Järjestysrikkomusasia on vankilassa selvitetty viipymättä ja asiassa on toimitettu tutkinta. Tutkinnassa on tehty arviointi rikkomuksen laadusta ja vakavuusasteesta, Nieminen kertoo.