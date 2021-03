Koronarokottamisen kärkimaa Israel aloitti rokottamaan palastiinalaisia, joilla on työlupa

Aluksi kyse on pilottivaiheesta, jossa rokotteen saa 700 työluvan Israelissa saanutta ihmistä. Varsinainen rokotuskampanja alkaa sunnuntaina, kertoivat israelilaiset viranomaiset.

Yli 4,8 miljoonaa israelilaista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Palestiinalaiset ovat saaneet hieman yli 30 000 rokoteannosta, joista Israelista on tullut 2 000 annosta. Israel on luvannut varata palestiinalaisille 5 000 rokoteannosta.

Länsirannalla yli 135 000 palestiinalaista on saanut koronatartunnan pandemian aikana. Koronavirukseen liittyvään tautiin on kuollut yli 1 500 ihmistä. Länsirannan väkiluku on 2,8 miljoonaa.