Hollannin ulkoministeri ei saanut läpi pakotteita Israelille – eroaa tehtävästään

Hollannin hallitus keskusteli Israeliin kohdistuvista pakotteista tunteja.
Hollannin ulkoministeri Caspar Veldkamp eroaa tehtävästään. Asiasta kertoo muun muassa hollantilaislehti De Telegraaf.
Eron syynä on se, että hän ei saanut maan hallitusta hyväksymään pakotteita Israelia kohtaan.
Veldkamp on ajanut tiukempia toimia Israelin painostamiseksi Gazan sodan takia.
Hallitus keskusteli perjantaina tuntikausia mahdollisista pakotteista, mutta ei päässyt yksimielisyyteen. Veldkamp katsoi, ettei hänellä ole riittävästi toimivaltaa ulkoministerinä.
Hollannin hallituskoalitio kaatui kesäkuun alussa, ja siitä lähtien hallitus on toiminut virkaatekevässä roolissa.