Koronarokotesuunnitelmat etenevät nyt vauhdilla maailmalla – suuri käänne odotettavissa parin viikon päästä?

– Hyväksymisestä kestää noin 24 tuntia, kun rokotteita aletaan pakata kuljetusvälineisiin vietäväksi eri osavaltioihin. Tätä ennen Yhdysvaltain tautivirasto CDC hyväksyy vielä, ketkä rokotteen saavat ensimmäisinä, Slaoui kommentoi NBC:n Meet the Press -ohjelmassa.

Ongelmia rokotteiden jakamiseen on tuonut presidentinvaalit, kun istuva presidentti Donald Trump kieltäytyi alkuviikkoon saakka jakamasta salassa pidettävää tietoa vaalit voittaneen Joe Bidenin kanssa.

Bidenin kampanja on kritisoinut viivästelyä, koska rokotteiden jakaminen saattaa olla kriittisessä vaiheessa tammikuun 20. päivä, kun Biden astuu Valkoiseen taloon.

Keskustelu on herännyt myös siitä, suostutaanko rokotetta ottamaan. Kyselyiden mukaan noin 30–40 prosenttia kansasta on epäileväinen rokotteen suhteen tai ei suostu ottamaan sitä. Ainakin 70 prosenttia väestöstä pitäisi rokottaa, jotta haluttu vaikutus toteutuu.

Rokotukset rikkaille

Intian hallitus on toiminut länsimaiden tavoin päätöksissään ripeästi ja ilmoittanut rokotusten olevan saatavilla maassa vuoden alusta.

AstraZeneca on tällä hetkellä johtavassa asemassa rokotuksen valmistajana. Lisäksi maan omat lääkevalmistajat ovat ilmoittaneet kehittävänsä rokotusta, tosin varmennusta asiaan ei ole saatu. Myös venäläistä Sputnik-rokotetta ollaan tuomassa maahan.

Terveydenhoito on pääosin yksityisen sektorin käsissä. Suuret sairaalaketjut ovat kiiruhtaneet ilmoittamaan pystyvänsä rokottamaan yli miljoona ihmistä päivässä ja monet myös väittävät luoneensa erityisen rokotusohjelman, jonka avulla lääkeaine saadaan mahdollisimman monen ihmisen ulottuville.

Monien mielestä maksullinen rokote tulee kasvattamaan kuilua rikkaiden ja köyhien välillä, sillä läheskään kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa yli kymmenen euron rokotetta. Monissa perheissä elättäjien keskipalkka on alle sata euroa kuukaudessa.

Suunnitelma valmiina

Riskiryhmien ja muiden ensimmäisessä vaiheessa rokotettavien rokotukset alkoivat marraskuun alussa, kun muiden rokotukset käynnistyvät joulukuussa. Myös yksityistä ­terveydenhuoltoa on suositeltu noudattamaan järjestystä.

Ruotsin hallitus on allekirjoittanut EU-ohjelman puitteissa sopimuksen kolmen eri rokotevalmistajan, AstraZenecan, Johnson & Johnsonin ja Pfizerin, kanssa.

Johnson & Johnson on ilmoittanut, että se on vakuuttunut yhden annoksen riittävyydestä, mutta se kokeilee viimeisessä testivaiheessa myös kahden annoksen vaikutusta.

Testirokotukset loppusuoralla

Sivuvaikutukset ovat olleet vähäisiä, ja rokotusten teho taudin torjunnassa on 95 prosenttia, eli jopa enemmän kuin aikaisemmin on raportoitu. Lisäksi ainakin kaksi muuta venäläistä koronarokotetta on testausvaiheessa.