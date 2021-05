Kaikkien maailman ihmisten koronarokottaminen olisi myös Suomen etu – mutta miten se onnistuu, kun köyhille maille riittää vain rippeitä?

Köyhille vain rippeitä

Tähän mennessä rokotteita on pistetty lähinnä rikkaissa länsimaissa. Vain 0,3 prosenttia annetuista rokotteista on jaettu maailman 29:ssä köyhimmässä valtiossa, New York Times kertoo . Kyseisissä valtioissa asuu noin 9 prosenttia maailman väestöstä.

Sekä raakamateriaaleista että työvälineistä on kuitenkin pulaa. Lisäksi rokotteita tarvitaan huomattavasti nykyarvioita enemmän, jos virus mutatoituu vastustuskykyiseksi nykyrokotteille tai rokoteannoksia per henkilö tarvitaankin enemmän kuin nyt uskotaan.

Luovutaanko patenteista?

Kauniita sanoja, vähemmän tekoja

Rokotteiden rohmuaminen on yleensä vienyt voiton useiden länsimaiden johtajien kauniista puheista, joissa on toivottu rokotteita jaettavan tasaisemmin.

Astra Zeneca on kertonut myyneensä COVAXille rokotteita tuotantokustannusten hinnalla. Myös Pfizer-BionTech liittyi tammikuussa COVAXille rokotteita tuottaviin yrityksiin. Tähän mennessä yhtiö on myynyt nollavoitolla COVAXille 1,25 miljoonaa annosta. Se on vähemmän kuin Pfizer tuottaa päivässä, NYT kertoo. Moderna on luvannut toimittaa 500 miljoonaa rokotetta.