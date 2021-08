Yhdysvalloissa kiirehditään Pfizerin koronarokotteen täyttä hyväksymistä – tulee aiheuttamaan rokotemääräysten ryöpyn

Time-lehti uutisoi , että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on ajamassa nyt nopeasti Pfizerin koronarokotteen täyttä hyväksymistä. Taustalla on ajatus siitä, että täysi hyväksyntä edesauttaisi kansalaisten keskuudessa halua ottaa rokote.

Koronaviruksen vallitseva deltavariantti on kiristänyt otetta epidemiasta Yhdysvalloissa. Uudet tartunnat ovat olleet kasvussa heinäkuusta lähtien. Tauti on edennyt viime aikoina pääasiassa rokottamattomien keskuudessa, ja maassa on jopa käytetty termiä "rokottamattomien pandemia".