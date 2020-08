Yhdysvallat solmi 1,5 miljardin dollarin rokotesopimuksen – Trump toivoo rokotteen valmistuvan ennen vaaleja

Yhteistyötä Yhdysvaltain terveysviraston kanssa tekevällä Modernalla on käynnissä rokotteen kolmannen vaiheen kliiniset kokeet. Viraston pääjohtaja Anthony Fauci arvioi, että rokotteen toimivuudesta tuskin tiedetään ennen vuoden loppua. Trump on toivonut, että rokote valmistuu ennen marraskuun presidentinvaaleja.

Yhdysvallat on tehnyt yhteensä kuusi samankaltaista sopimusta sitten toukokuun. Yhteensä Yhdysvallat on sopinut sadoista miljoonista rokoteannoksista. Trumpin tarkoituksena on ollut tuottaa ja levittää rokote kaikkien satojen miljoonien yhdysvaltalaisten ulottuville ensi vuoden tammikuuhun mennessä.