Anonyymien lähteiden mukaan Pohjois-Korea yritti hakkeroida lääkeyhtiö AstraZenecan tietoja koronarokotteesta – hakkerit lähestyivät työntekijöitä suoraan

Hakkerit esittivät olevansa rekrytoijia LinkedInissä ja WhatsAppissa ja lähestyivät sitä kautta AstraZenecan työntekijöitä. He lähettivät työntekijöille asiakirjoja, joiden väitettiin olevan heidän tarjoamiensa töiden kuvauksia. Asiakirjoissa oli haitallisia koodeja, joiden avulla yritettiin päästä työntekijöiden tietokoneille.

Hakkerointia on tapahtunut muutenkin koronan aikana, kun uusinta tietoa tutkimuksista ja rokotteista on yritetty varastaa. Esimerkiksi Kiinaa, Irania ja Venäjää on syytetty hakkeroimisesta.