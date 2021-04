Koronarajoitusten purkamisen tulos: USA:n talous singahti valtavaan nousuun

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin pääjohtaja Jerome Powell on rauhoitellut huolta inflaation kiihtymisestä ja sanonut, että hintojen nousu on väliaikainen ilmiö talouden alkaessa nousta koronakuopasta. Fed on ilmoittanut jatkavansa elvytystoimia ja pitävänsä korot alhaalla, kunnes työllisyys on parantunut ja inflaatio ylittää kahden prosentin tavoitteen pitemmällä aikajaksolla.