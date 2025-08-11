Tuomioistuin: Ghislaine Maxwelliin liittyvät pöytäkirjat jäävät salaisiksi

Julkaistu 7 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Yhdysvalloissa tuomioistuin päätti maanantaina, että seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin rikoskumppaniin liittyvät suuren valamiehistön pöytäkirjat pysyvät salaisina.

Yhdysvaltain oikeusministeriö oli pyytänyt, että Ghislaine Maxwellin tapausta käsitelleen suuren valamiehistön pöytäkirjat tehtäisiin julkisiksi huomattavan julkisen mielenkiinnon vuoksi.

Tuomioistuimen mukaan pöytäkirjat eivät toisi merkittävää lisätietoa tapauksesta.

Maxwell suorittaa parhaillaan 20 vuoden vankeustuomiota seksuaalirikoksista. Hänen asianajajansa ovat vastustaneet pöytäkirjojen salauksen poistamista.

Epsteinin tapaus nousi esille liittovaltion viranomaisten heinäkuussa julkistaman muistion vuoksi. Presidentti Donald Trump ja hänen hallintonsa ovat saaneet voimakasta kritiikkiä tapauksen käsittelemisestä. Trumpin hallintoa on syytetty muun muassa Epsteinin rikosten peittelemisestä.
 

