Inflaatio kiri ennakoitua kovempaan tahtiin Yhdysvalloissa

Odotus on pitkään ollut, että ohjauskorkojen lasku alkaisi kesäkuussa, mutta viime aikoina yhä useampi tarkkailija on siirtänyt katseensa syksyyn tai loppuvuoteen. Ohjauskorot ovat nykyisin korkeimmalla tasollaan yli 20 vuoteen, kun Fed on yrittänyt saada kuluttajahintojen nousua hidastumaan. Myös erittäin vahva työllisyys on antanut taloudelle lisävauhtia niin, että pelkona on talouden ylikuumentuminen.