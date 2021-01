Koronarajoitukset iskevät ikävästi lasten sisäliikuntaan: Ajaa perheitä "shoppailemaan" harrastuksia lähikuntiin

Lasten ja nuorten sisäliikuntatoiminnan keskeyttäminen koronan vuoksi herättää monilla paikkakunnilla voimakasta kritiikkiä. Oulussa huomattiin, miten vakavia seurauksia kaupungin sisäliikuntapaikkojen sulkemisella on lapsille.

– Sisäliikuntapaikkojen sulkemisen vuoksi liikuntaharrastus uhkaa loppua lapselta tai nuorelta kokonaan. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevilla lapsilla, jotka elävät ongelmaperheissä, on ollut merkkejä vakavista tilanteista, sanoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Lapset voivat Oulussa tehtyjen havaintojen mukaan syrjäytyä ja passivoitua, kun he eivät tapaa kavereitaan tai turvallisia aikuisia harrastuksissaan.

Kyllästyneet vanhemmat "shoppailevat" harrastuksia lähikunnista

Tiukat koronarajoitukset ovat monilla paikkakunnilla johtaneet siihen, että osa vanhemmista on kuljettanut lapsiaan harrastamaan lähikuntiin, joissa on höllemmät koronarajoitukset.

Ovet pantiin säppiin marraskuun lopussa. Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päättää lasten sisäliikuntapaikkojen mahdollisesta avaamisesta ja aikataulutuksesta tänään keskiviikkona. Alueen koronakoordinaatioryhmä on jo suositellut sisäliikuntapaikkojen avaamista alle 18-vuotiaille.

Tamperelaislapset pääsivät jo liikkumaan

Helsingissä sisäliikuntapaikat pysyvät vielä kiinni

Lääkäri ymmärtää Helsingin rajoitukset, mutta aloittaisi niiden purkamisen nuorista ikäluokista sitten kun rajoitusten purkamisen aika on. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitukset voivat olla HUSin infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan olla varsin tehottomia koronan torjunnassa.

Vaikutukset voivat ulottua jopa vuosien päähän

– Lasten ja nuorten tarve kontaktiin ja kaveripiiriin on iso. Sitten kun tämä hankaloituu, kontaktia etsitään ehkä muualta. Osa ei ehkä etsi ja voi syrjäytyä. Myös liikunnan ja muun toiminnan tarve on merkittävä. Kyllä tällä varmaan on pidemmällä juoksulla haittavaikutuksia, jotka nähdään ehkä kuukausien ja jopa vuosien aikana.