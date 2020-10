Liikunnan koronaohjeista linjataan huomenna, ryhmäliikunta voidaan keskeyttää kokonaan – näin suositetaan jo nyt eri sairaanhoitopiireissä

Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi illan tiedotustilaisuudessaan, että Helsingissä on valmisteilla rajoituksia urheiluharrastuksiin, mutta ne julkaistaan vasta ministeriöiden linjausten tultua julki.

Vaasan kaupunki on jo aiemmin sulkenut kaupungin järjestämät ryhmäliikuntatunnit, vesijumpat ja perheliikunnan lokakuun ajaksi. Suljettuna on myös uimahallin kuntosali ja kaupungin liikuntatilat, mikä keskeytti myös urheiluseuratoiminnan näissä tiloissa.

Riskilajeja jääkiekko, jalkapallo...

– On hirvittävän vaikea lähteä valtakunnan tasolta määrittämään sitä, että mitkä on ne mahdollisuudet. Missä olosuhteissa sitä joukkueharrastusta tai harrastustoimintaa harrastetaan? Onko siellä mahdollisuus käyttää useampia pukuhuonetiloja? Voiko sitä harrastusta tehdä kasvomaskien kanssa? Ne tilat ja tilanteet ovat hyvin erilaisia, niin se on vaikea ehkä muulla kuin yleisellä tasolla ohjeistaa, totesi Varhila.