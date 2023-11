Suomessa uusi korona-aalto – asiantuntija: Nämä ihmiset suurimmassa vaarassa

Suomessa on käynnissä uusi koronatartuntojen aalto, kertoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino .

– Tällä hetkellä sairaalahoidossa on se noin parisataa potilasta koronan takia, tosiaan ihan selvä korona-aalto on nyt meneillään.

Erityisesti ylilääkäri Leino on huolestunut ikäihmisistä, joiden kohdalle virus ei ole vielä vuosien saatossa sattunut.

– Meillä on vielä aika paljon vanhuksia, jotka eivät ole kohdanneet koronavirusta kertaakaan. Vaikka rokotuksilla saadaan paljon suojaa, niin kyllä se hybridi-immuniteetti olisi vielä vähän tehokkaampi. Jos on kohdannut kerran viruksen ja sitten saanut rokotteita, niin silloin on vähän paremmassa suojassa.