Kausi-influenssa on saattanut pysyä aisoissa koronavirusepidemian innostaman käsienpesun vuoksi – ”On sitä pohdittu”

Tänä talvena perinteinen kausi-influenssa on jäänyt ainakin jonkin verran koronavirusepidemian uutisoinnin jalkoihin.

Pelkästään koronavirusepidemiaa tästä ei voi syyttää, vaan taustalla on myös ainakin toistaiseksi poikkeuksellisen kevyt influenssakausi .

– Epidemian eteneminen on ollut hidasta. Viime talvikin oli aika laimea, mutta nyt mennään vielä alhaisemmalla tasolla. Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa influenssakäyntejä on ollut viime viikon aikana runsaasti, mutta muualla on ollut hieman rauhallisempaa, kertoo THL:n erityisasiantuntija Niina Ikonen.