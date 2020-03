Eeva Lehtimäen kommentti: Markkinat koronapanikoivat – myös Suomen hallitus tarvitsee kohta muutakin kuin käsidesiä ja saippuaa

Lisää arvioita koronataloudesta on luvassa lähiviikkoina. Esimerkiksi Danske Bank kertoo oman arvionsa koronan vaikutuksista talouteen 10. maaliskuuta.

Koronapaniikkia markkinoilla, epävarmuus jatkuu

Viruksen leviäminen Eurooppaan on syössyt kursseja alas finanssikriisin malliin, yritysten hankintaketjut sakkaavat, lentoyhtiöt peruvat lentojaan, henkilökuntaa lomautetaan, tehtaita on pidetty kiinni, tulosvaroituksia on luvassa.