Koronapassi toiminut takkuillen – täyden rokotussarjan saaneille näyttänyt punaista valoa, ongelmia erityisesti iPhone-puhelimissa

Tällaisia ongelmatilanteita on ollut muun muassa sellaisilla henkilöillä, jotka ovat saaneet jo kolmannen rokoteannoksen.

Lukijasovellus on näyttänyt punaista valoa myös heillä, jotka ovat saaneet Janssenin rokotteen. Kyseistä rokotetta annetaan vain yksi annos.

Kolmannen ryhmän muodostavat henkilöt, jotka ovat saaneet yhden rokotteen ja sairastetusta taudista on yli kuusi kuukautta aikaa. Virheellisesti myös heillä koronapassi on näyttänyt väärin.

Osa ongelmista saatu tänään korjattua

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho myöntää esille tulleet tapaukset. Osa ongelmista on kuitenkin saatu jo korjattua.

– Tänään on korjattu tilanteita, joissa esimerkiksi Janssen rokote, joka on yhden annoksen rokote tai tilanteita, joissa on annettu tehosteannos, on tullut tarpeettomasti punainen valo koronatodistuksen lukijasovelluksessa.

Yrttiaho kuitenkin muistuttaa, että rokottamisesta on pitänyt kulua seitsemän päivää, ennen kuin henkilöllä on koronapassi kunnossa. Oli kyseessä sitten yhden rokoteannoksen rokote tai kahden annoksen rokote.

Virheellisesti näin on käynyt myös henkilöillä, jotka ovat saaneet jo kolmannen annoksen, vaikka passi vaatii tällä hetkellä maksimissaan sen kaksi annosta, riippuen rokotteesta.

– Jos tehosteannos on merkitty siten, että kyseessä olisi kolmen annoksen rokote, silloin sovellus odottaa, että olisi kulunut seitsemän päivää tästä viimeisimmästä annoksesta.

Taudin sairastaneet joutuvat odottamaan

Kolmas ongelma selittyy sillä, että sairastetun taudin osalta ohjeistus on muuttunut sen jälkeen, kun koronatodistus julkaistiin.

– Silloin ehtona on ollut täysi rokotussarja, sairastettu tauti kuuden kuukauden ajalta, tai sitten juuri saatu negatiivinen testitulos.

Syksyn aikana ohjeistusta kuitenkin muutettiin.

– On todettu, että sairastettu koronavirustauti, sekä yksi annos koronavirusrokotetta antaa riittävän suojan, jonka vuoksi sitten tätä säännöstöä, millä perusteilla koronatodistus hyväksytään, on muutettu. Tätä ei ole vielä lukijasovellukseen sekä koronatodistuksen muodostamisen sääntöihin päivitetty. Tämä on tällä hetkellä työn alla vasta.

Vielä ei ole kuitenkaan tiedossa sitä, että koska yhden rokoteannoksen saaneet ja taudin sairastaneet henkilöt saavat toimivan passin.

– En osaa sanoa vielä, millä viikolla tämä korjaus tulee.

iPhonessa ongelmia

iPhone-merkkisissä puhelimissa on ollut ongelmia, ei niinkään Android-käyttöjärjestelmän puhelimissa.

– Android-versio on ollut käytössä jo pidemmän aikaa osana rajavalvontaa, mutta iPhone on nyt tullut uutena käyttöön vasta tässä kohdassa.

– Nämä tilanteet, jossa on annettu tarpeeton punainen, esimerkiksi tehosteannoksen jälkeen, on ollut juuri iPhone-puhelimella. Tähän liittyvät asiat on saatu nyt aamupäivän aikana korjattua, Yrttiaho kertoo.

Molempiin on kuitenkin tulossa päivityksiä, niin iPhoneen kuin Androihin.

– Iphonen kanssa on ollut tällaisia vääriä punaisia valoja annettuna ja Androidin puolella on ollut tapauksia, joissa sovellus on vaatinut uudelleen käynnistyksen, että se jatkaa toimintaansa.

– Tällä viikolla on tarkoitus tulla Android-sovelluksesta uusi versio ja iPhone-sovelluksesta tässä hyvin lyhyen ajan päästä.

"Varmasti olisi joitain virheitä pystytty havaitsemaan jo ennen"

Osa on kritisoinut sitä, että sovellus on otettu käyttöön keskeneräisen oloisena, sillä ongelmatilanteita on ollut niin erilaisissa tilanteissa.

– Tässä kohdassa sovellushan otettiin muutama tunti sen jälkeen käyttöön, kun laki hyväksyttiin. Varmasti olisi joitain virheitä pystytty havaitsemaan jo ennen, mutta toisaalta nämä virheet mitä nyt on todettu, niin ne on ollut helppo korjata.

Pikatesti ongelmallinen

Negatiiviseen koronatestituloksen perusteella muodostuvaan todistukseen kelpaavat niin PCR-, että antigeenitestit (pikatestit), joiden valmistusaika on noin 30 minuuttia.

Henkilön tulee kuitenkin odottaa, että tulos kirjataan omakantaan, jossa voi mennä ihan yhtä kauan, kuin PCR-testin kirjaamisessa. Vain omakantaan kirjatut testit kelpuutetaan.

Joten vaikka ihminen kävisi pikatestissä, ei kelpaavaa dokumenttia saa niin kutsutusti pikana. Osa kritisoi sitä, että koko pikatestin ajatus vesittyy.

– Tässä on jonkin verran ristiriitaa, mikäli siinä kestää, että terveydenhuollon palveluantaja kirjaa tiedot järjestelmäänsä ja vie ne Omakantapalveluun. Tässä ei mitään teknistä viivettä pitäisi olla.

Yrttiaho kuitenkin kertoo, ettei tiedä minkälaisia viiveitä on tapahtunut, mutta toteaa, että viiveitä varmasti myös esiintyy.

