Kansalliseen koronapassiin voidaan siirtyä Suomessa vasta ennen vuodenvaihdetta, STM:n Puumalainen sanoo

– Siihen asti tässä täytyy toimia kansainvälisellä tavalla, eli jos on yli kuusi kuukautta taudista ja haluaa koronatodistuksen, on turvallisempaa ottaa kaksi rokoteannosta, Puumalainen sanoo.

Kansallisen tietojärjestelmän päivitystä tekee Puumalaisen mukaan Kela, joka on arvioinut saavansa työn valmiiksi joulukuun puolivälissä.

Tällä hetkellä Suomessa toimii koronapassina EU:n koronatodistus. Sen saa, jos on saanut täyden rokotesarjan tai sairastanut taudin kuuden kuukauden sisällä tai on näyttää negatiivinen testitulos.

– Kunnat ovat tässä ehkä tulkinneet liian tiukasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausumaa siitä, että suojaan voi riittää yksi annos, eivätkä ole toisia annoksia aina antaneet. THL on luvannut tätä ohjeistuksella selkiyttää. Toivottavasti nyt ihan näinä hetkinä tulee ohjeistukseen muutoksia, sanoo Puumalainen.

THL selkeyttää ohjeistusta

Puumalaisen mukaan STM on pyytänyt THL:ää selkeyttämään ohjeistusta siten, että taudin sairastaneelle riittää kansallisesti yksi annos, mutta jos henkilö tarvitsee koronapassin takia kaksi annosta, niin hänellä on ne mahdollista saada.

Puumalainen sanoo, ettei rokotteisiin liity mitään erityistä yliannosriskiä. Jos sairastetusta taudista on vasta vähän yli puoli vuotta, voi toisen annoksen ottaa koronapassia varten.

"Matkalle aina kaksi rokoteannosta"

Esimerkiksi Biontech Pfizerin ja Modernan rokotteiden virallinen perusrokotussarja on kaksi annosta, eikä sellaista lääkeviranomaisen kantaa ole, että aikaisemmin koronataudin sairastaneille riittäisi yksi annos, Puumalainen painottaa.

Uudemman tutkimustiedon valossa asiaa on tulkittu eri tavoin. Osa EU-maista on Puumalaisen mukaan tulkinnut asian samoin kuin Suomen THL, mutta toinen puoli EU-maita ja esimerkiksi Yhdysvallat ja valtaosa muista maista on päätynyt siihen, että kaksi rokoteannosta vaaditaan, vaikka tauti olisi sairastettu.