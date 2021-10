Viranomainen vinkkaa: Koronapassin lataamista ei kannata jättää baarin jonoon

Omakanta kaatuili hetkellisesti ruuhkassa

Passin käyttö ei vaadi ilmoitusta viranomaisille

– Siellä on pitänyt lopettaa anniskelu puoliltaöin, ja nyt koronapassin avulla aikaa on mahdollista saada aamuneljään saakka. Ja toisaalta pienemmissä illanistujaispaikoissa on voinut puolet asiakaspaikoista olla käytössä, esimerkiksi 60 paikasta 30, Puolanne sanoo.