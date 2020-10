Juha-Matti päätti palata Thaimaahan töihin – maksoi tuhansia euroja, kävi läpi poikkeuksellisen tiukan koronamankelin ja kengätkin vietiin: "Maa on kiinni"

– Ei ole ollut kiireitä pitkään aikaan. Täällä on aika rauhallista neljän seinän sisällä.

Näin aloittaa Juha-Matti Vuorinen, 29, puhelun Bangkokista. Golfin, turismin ja hotellien parissa työskentelevä Vuorinen kököttää parhaillaan tiukasti karanteenissa Thaimaassa, jonne hän päätti palata töihin.

Tauko Thaimaasta on Vuorisella venynyt pitkäksi, normaalisti hän asuu vain nelisen kuukautta vuodesta Suomessa Rauman seudulla. Aasia ja erityisesti Thaimaan Hua Hin on pysyvämpi asuinpaikka.

Thaimaahan palannut Vuorinen on poikkeus, sillä maa ei toistaiseksi ota vastaan ulkomaisia turisteja.

– Turismia Thaimaassa ei käytännössä nyt ole. Maa on kiinni, Vuorinen toteaa.

Tiheä seula

Thaimaassa ja muissa Aasian maissa työskentelevällä Vuorisella on maahan työlupa, jonka ansiosta hänellä on B-viisumi. Se mahdollistaa maahan matkustamisen pandemia-aikana – tiukan koronaprosessin läpi.

Seula on tiheä. Vuorinen kirjoitti karanteenissa tiistaina laajalle levinneen Facebook-postauksen, jossa kertoo kohta kohdalta Thaimaan vaatimat asiat maahan matkustamiseen.

Aloitetaan hinnasta.

Koska Thaimaahan ei vielä päästetä puhtaasti kaupallisia lentoja, suurlähetystöön yhteydessä ollut Vuorinen sai ilmoituksen Kööpenhaminasta lähdössä olleesta Thaimaan valtion järjestämästä “kotiutuslennosta”, jossa hänelle olisi noin tuhat euroa maksava paikka.

Thaimaan viranomaisten valitsemien karanteenihotellien hinnat taas alkavat tuhannesta eurosta keskihinnan ollessa noin 1300 euroa.

Vaadittu koronatesti, ylimääräiset matkakulut Kööpenhaminaan ja muut sekalaiset menot nostivat Vuorisen maksaman summan lähemmäs 3000 euroon.

– Kun menee Helsinkiin muutamaa päivää ennen lähtöä, niin yllättävän nopeasti niitä satasia kertyy, hän sanoo.

Ja kyse on vain menomatkasta. Hyvä vertailukohta on ennen korona-aikaa olleet meno-paluulippujen 500-700 euron hinnat.

Paperisota ennen lentoa

Mutta palataan niihin Thaimaan vaatimiin käytäntöihin. Tätä kaikkea Thaimaahan matkatakseen tulee nyt tehdä, olettaen että täyttää Thaimaan asettamat tiukat maahantulosäännökset.

Ennen kuin matkaan pääsee, pitää Suomessa ensin hoitaa monia asioita. Suomen Thaimaan-suurlähetystöön tulee lähettää kopio passin etusivusta, kopio voimassa olevasta viisumista, hakulomake, jossa suostutaan 14 päivän karanteeniin omalla kustannuksella sekä todistus sairausvakuutuksesta.

Vakuutuksessa tulee olla vähintään 100 000 dollarin sairauskulukatto sekä erillinen maininta, että se kattaa myös Covid-19 -viruksen hoidon.

Näiden vaiheiden jälkeen suurlähetystö myöntää maahantuloluvan, Certificate of Entryn, minkä jälkeen tulee suurlähetystölle toimittaa vielä seuraavat paperit: hotellivaraus 15 yöksi jossain Thaimaan viranomaisten hyväksymässä karanteenihotellissa, alkuperäinen todistus negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään 72 tuntia ennen lennon lähtöä, alkuperäinen korkeintaan 72 tuntia ennen lennon lähtöä kirjoitettu terveystodistus (Fit to Fly) sekä todistus lentolipuista.

Ylimääräisestä lennosta Tanskaan tuli lisäkustannusten päälle uusi byrokraattinen solmukohta. Kaikki dokumentit syynättiin Kööpenhaminen kentällä erittäin tarkkaan ja aikaa vievästi, kertoo Vuorinen.

Lentokoneessa ja Thaimaan-päässä vastassa oli suojapuvut, hengitysmaskit ja visiirit yllään olevaa lentohenkilökuntaa ja viranomaisia. Kuume mitattiin ennen koneeseen nousua ja vielä uudelleen koneessa.

Korona tukahdutettiin huhtikuussa

Kaikesta tuli selväksi Thaimaan vakava suhtautuminen varotoimiin. Koronan toisen aallon ei missään nimessä sallita alkavan maassa matkustajien takia.

Eikä toisen aallon nousua ole vielä näköpiirissä. Koronavirus nosti päätään maassa maaliskuussa, mutta se saatiin kovin toimin kuriin ennen huhtikuun loppua. Sen jälkeen maassa on todettu tasaisesti yksittäisiä tartuntoja, ja tällä hetkellä uusien tapausten määrä on ollut kymmenen kappaleen molemmin puolin päivätasolla.

Yhteensä 68 miljoonan asukkaan maassa koronatartunnan on Worldometerin tilastojen mukaan saanut hieman yli 3600 ihmistä, joista 59 on kuollut.

Enemmän henkilökuntaa kuin matkustajia

Perillä Bangkokissa koneen 19 matkustajaa marssitettiin jonossa turvavälejä noudattaen erillisille tarkistuspisteille, joissa kaikki dokumentit tarkistettiin uudelleen liukuhihnamaisella tehokkuudella.

– Se oli valtavan hienosti organisoitu. Enemmän oli henkilökuntaa vastassa kuin meitä tulijoita oli, Vuorinen kertoo.

– Lähes jokaisella dokumentilla oli oma vastuuhenkilönsä. Yksi tarkisti koronatestin tuloksen ja Fit to Flyn, seuraavalla tiskillä tarkistettiin maahantulolupa (COE:n), ja seuraavat tarkistivat seuraavat asiat.

Yllätys hotelliin aulassa

Passintarkastuksen jälkeen ulko-ovella odotti kuljetus hotelliin.

Hotellin aulassa tuli eteen yllättävä tilanne, joka alleviivaa järjestelyjen tarkkuutta. Vuorinen ja muut hotelliin tulijat istutetiin aivan ensimmäiseksi penkille, minkä jälkeen heidän kenkänsä otettiin pois desinfioitavaksi. Tilalle annettiin hotellin sandaalit, sillä omien kenkien käyttö kiellettiin koko edessä odottavan kahden viikon karanteenin ajaksi.

– Aika hassu systeemi. Kai he ajattelevat, että niillä on kävelty vieraan maan asvaltilla, Vuorinen naurahtaa.

Kokonaisuudessaan Vuorinen kehuu koronajärjestelyjen tehokkuutta.

– En ole terveysalan ihminen, joten olen väärä ihminen ottamaan niihin asioihin kantaa. Mutta sanotaan, että jos varman päälle halutaan pelata, että koronaa ei haluta maahan tuoda, niin ei voi sanoa miten tämän voisi paremmin hoitaa.

– Tällä systeemillä ei tänne koronaa voi tulla. Niin kattavasti on hoidettu asiat.

Raskas prosessi

Vuorinen kertoo, että hänen suhtautumisensa vaadittuihin toimenpiteisiin on silti kokonaisuudessaan kaksijakoinen. Prosessi on raskas, ja kaikki Thaimaan-matkaajat eivät ohjeissa käytettyä englannin kieltä tarpeeksi osaa.

– Siinä on aika monta paperia, jotka pitää täyttää, hoitaa ne Helsinkiin (suurlähetystöön) ja käydä koronatestit, hän luettelee.

– Jos jokin yllätti, niin kuitenkin positiivisesti. Yllättävän vähän oli itse matkalla mitään säätöä.

Ulos vain hetkeksi päivässä

Tällä hetkellä Vuorinen on suljettuna hotellihuoneeseensa – ja on sitä vielä pitkään. Karanteeni kestää 15 päivää, ja ulos pääsee vain 45 minuutin ajaksi vuorokaudessa, kunhan on ensin antanut negatiivisen koronatestituloksen.

Alkoholi on kielletty. Kolme kertaa vuorokaudessa oven eteen jätettävä ruoka on hyvää, mutta se ei toistaiseksi ole ollut kertaakaan lämmintä.

Ulospääsyä pitää erikseen pyytää, mutta se onnistuu näppärästi viestisovelluksen avulla, kuten yhteydenpito muutenkin hotellin kanssa.

Terveysasioissa hotellissa käytetään toista sovellusta.

– Kaksi kertaa päivässä mittaan itseltäni kuumeen ja syötän sen kännykkään. Jos sitä ei syötä ajallaan, niin sieltä tulee muistutus.

Turistien paluuseen valmistaudutaan

Lähitulevaisuudessa myös muutkin kuin tarkasti rajatut erityisryhmät saattavat olla taas tervetulleita Thaimaahan.

Maa valmistautuu parhaillaan turismin paluuseen. On luotu uusi viisumiluokka, erikoisviisumi, jonka turvin maahan pääsee turistina pidemmäksi aikaa. Koronaprosessin läpi tietysti.

– Se on uusi lanseeraus, joka tuli nyt korona-aikana, kertoo Vuorinen.

Avoinna on, kuinka laajalti maassa saa turistina matkustaa. Phuketin saaresta on kaavailtu erikoisaluetta, jonne ulkomaalaiset olisivat tervetulleita.

Phuketin niin sanotun turismikuplan aloituspäivämäärää on kuitenkin lykätty toistuvasti. Sen piti avautua viimeksi 8.10. torstaina, mutta alueen kuvernööri kumosi päätöksen viime tingassa, vain päivää ennen ensimmäisten turistien saapumista.

Vuorinen uskoo, että kun turisteja maahan viimein päästetään, ei kyseessä tule olemaan Phuketin alueellinen rajoitus, vaan yleisempi, erikoisturistiviisumin saaneiden laajempi oikeus matkustaa maassa.

– Siinä on tietyt ehdot, ketkä voivat sen saada. Tilillä tulee olla tietty määrä rahaa, ja tulee käydä se prosessi karanteeneineen läpi. Pidän todennäköisempänä, että se tänne tulee, ei niinkään alueellinen tapa.

Muinka moni jaksaa mennä mankelin läpi?

Golf-matkaajien palvelemisesta ja opettamisesta itsekin elantonsa saava Vuorinen miettii luonnollisesti sitä, miten pitkään näin rankkoja rajoituksia ylläpidetään.

– Tämä eliminoi täysin turistit. Nyt kun alkaa tulla pitkäaikaisturisteja erikoisviisumeilla ja lyhyemmäksi aikaa tavallisilla turistiviisumeilla, niin sitä tämä homma syö valtavasti, hän sanoo.

– Vaikka tänne tulisi kahdeksi kuukaudeksi, niin kuinka moni haluaa olla siitä kaksi viikkoa omakustanteisessa karanteenissa, jossa käytännössä et pääse huoneesta ulos tai korkeintaan 45 minuutiksi päivässä ulkoilemaan. Minulle, joka on täällä seitsemän kuukautta, niin minulle tällä ei ole merkitystä. Ajatellen normaalia turistia, joilla meidänkin firma elää, niin heillehän tämä on haastava prosessi.

Vuorinen on saanut valtavasti yhteydenottoja hänen julkaistuaan kokemuksensa suomalaisten Thaimaa-ryhmissä Facebookissa. Selvää on, että monella on kova halu palata rakkaaksi muodostuneeseen maahan.

– Viimeiset kolme päivää olen vastannut pelkästään turisteja koskeviin kysymyksiin. Täällä minulla on hyvin aikaa vastailla.

Jos hotellissa muutamaa päivää ennen karanteenin päättymistä otettu toinenkin koronavirusnäyte osoittautuu sekin negatiiviseksi, pääsee Vuorinen jatkamaan elämäänsä normaalisti missä päin vain Thaimaata.

– Sen jälkeen ei ole rajoitteita, lähdenkö kotiin Hua Hiniin vai johonkin muualle.