Suomalainen Anna jäi koronarajoitusten takia jumiin Australiaan: "Ikävöin perhettä, saunaa, mökkielämää ja suomalaisia ruokia"

Australia on ottanut käyttöön yhden maailman tiukimmista koronastrategioista. Maahan voivat saapua tätä nykyä vain oman maan kansalaiset ja pysyvällä oleskeluluvalla maassa asuvat.

Tämän on saanut tuta myös Australiassa noin 10 vuotta asunut matkabloggari Anna Papillo, 34, jolla on nykyään sekä Australian että Suomen kansalaisuus.

Papillo matkusti Australiaan aikoinaan opiskelijavaihtoon, mutta rakastui ja meni naimisiin australialaismiehen kanssa. Pariskunta eli pitkään "läppärikulkurielämää" maailmalla, mutta on nyt asettunut Australian Cairnsiin.

Lennolle pääsy on epävarmaa

Papillo lupaa tarjota Muuttolintu-blogissaan "seikkailuja ja ulkosuomalaisen avautumisia elämästä Australiassa, Kaakkois-Aasiassa ja milloin missäkin", mutta nyt hän on jumissa Australiassa.

Jopa pääsy Suomeen on hankalaa.

Papillo kertoo käyvänsä Suomessa normaalisti kerran parissa vuodessa. Nyt viime kerrasta on vierähtänyt yli kaksi vuotta.

– Edellisestä Suomen vierailustamme lähtien olemme varovaisesti pyöritelleet ajatusta paluumuutosta. En ole vielä pyrkinyt lähtemään, mutta jouluksi meillä on varattuna Suomeen lentoliput.

– Siinä missä Suomessa matkustuskielto on ollut käsittääkseni vain vahva suositus, Australian kansalaiset tai pysyvän oleskeluluvan haltijat eivät saa lähteä Australiasta ilman poikkeuslupaa, Papillo selvittää tilannetta MTV Uutisille sähköpostitse.

Rajat pantiin säppiin maaliskuussa

– Lomamatkojen osalta tämän voi ehkä jotenkin ymmärtää, mutta ihmisillä on monenlaisia syitä lähteä maasta. Yleisesti ottaen lupaa ei heru ilman pakottavaa syytä, tai ellei matkalla aio olla monta kuukautta.

Ikävä Suomeen on kova

– Lentojen toteutuminen on epävarmaa. Sen lisäksi ne lähtisivät toisesta osavaltiosta, jonne emme näillä näkymin pääse.

– Ja silti matkaan pääseminen on epävarmaa.

– Ikävä on kova. Ikävöin perhettä, saunaa, mökkielämää ja suomalaisia ruokia. Ikävöin eri vuodenaikoja, pimeneviä syysiltoja, kirpeää pakkasilmaa ja lunta. Täällä Cairnsissä kun eletään tropiikissa eli ikuista kesää, eikä esimerkiksi joulu tunnu joululta ollenkaan.

Tiukat karanteenimääräykset tuntuvat arjessa

– Koronaviruksen toinen aalto on keskittynyt Melbourneen, jossa on eletty lockdownissa (eristyksissä) jo pitkälle toista kuukautta, eikä loppua näy. Siellä on myös esimerkiksi maskipakko ja öisin ulkonaliikkumiskielto, ja työmatkoja varten tarvitsee lupalapun.