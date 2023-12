Yrittäjäpari Maija-Riitta ja Elio tyrmistyivät pankin vihjailusta sääntö-Suomessa: "En ole mikään huijari tai rikollinen"

Kaksikon yhdessä omistaman konsulttiyrityksen tarkoituksena on edistää muun muassa suomalaisen koulutuksen vientiä Etelä-Amerikkaan. Projekteja viritellään myös maanviljelyssä, kahvintuotannossa ja kestävässä turismissa. Viimeksi kaksikko vieraili Elion kotimaassa Kolumbiassa alkusyksystä.

He tutustuivat toisiinsa yhteisöpalvelu Linkedinissä. Lopulta Elio saapui Suomeen lokakuussa 2021. Hän kertoo yllättyneensä jo lentokentällä.

– Olin yllättynyt, kun lentokentällä ei kysytty passia vaan pelkkää koronatodistusta. Näytin todistusta ja virkailija toivotti minut tervetulleeksi Suomeen. Olin niin onnellinen ja se oli uskomatonta. Toinen yllättävä juttu Suomessa oli ehdottomasti sää. Säätila on aika kova, täällä on niin kylmä, Elio sanoo.

Maija-Riitta sanoo, että Elion tapa suhtautua ihmisiin ja asioihin viehätti häntä.

– Se viehätti mua siinä mielessä, että ajattelin yrityksenkin kannalta että tuollaisen ihmisen kanssa olisi kiva niin kuin sitä yritystäkin viedä eteenpäin. Sellainen luottamuksen tunne. Hän on hyvin luotettavan tuntuinen henkilö.

Eliolla on toiminut kotimaassaan eläinlääkärinä ja hänellä on myös tutkinto talousjohtamisesta. Työkokemusta on kertynyt muun muassa Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövirasto USAID:n projekteissa.

ELY-keskus ei uskonut yrityksen mahdollisuuksiin

Pariskunnan voimia on kuitenkin verottanut suomalainen byrokratia. Elion ensimmäinen hakemus yrittäjän oleskeluluvasta hylättiin. Osapäätöksen tehneen Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan yrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta ja riittävän toimeentulon hankkimisesta ei ollut takeita. Maahanmuuttovirasto teki kielteisen päätöksen yrittäjän oleskeluluvasta.

– Olin hyvin surullinen, koska en odottanut sitä. Odotin saavani luvan. Argumentoimme mielestäni hyvin ja pidin sitä jonkinlaisena virheenä ELY-keskuksen osalta. Hallinto-oikeus päättikin myöntää minulle määräaikaisen oleskeluluvan. Mutta aluksi olin hyvin pettynyt, Elio muistelee.

Itä-Suomen hallinto-oikeus katsoi, että yritystoiminnan käynnistäminen ottaa oman aikansa ja että Elio oli osoittanut aktiivisuutta yrityksen kehittämiseksi. Oikeus määräsi Eliolle myönnettäväksi määräaikaisen oleskeluluvan.

Valtaosa yrittäjien ensimmäisistä oleskelulupahakemuksista hylätään. Migrin tilaston mukaan vuosien 2018 ja 2022 välillä tuli vireille kaikkiaan 1 642 hakemusta. Samalla ajanjaksolla tehtiin 1 186 kielteistä ja 521 myönteistä päätöstä. Jatkolupien osalta päätös on yleisemmin myönteinen kuin kielteinen.

Pankki vihjasi huijauksesta

Vaikeuksia Eliolla on ollut myös pankkiasioinnissa. Osuuspankki puuttui Elion ja Maija-Riitan välisiin rahansiirtoihin jo ennen Elion Suomeen saapumista. Pankin mukaan se ei voinut sulkea pois huijauksen mahdollisuutta.

Sama pankki kieltäytyi myös avaamasta Eliolle henkilökohtaista pankkitiliä. Perusteluna olivat epäselvyydet maksuliikenteessä ja vetoaminen kokonaisvaltaiseen riskiarvioon.

– Pankin mielestä olen heille riski, mutta ihmettelen, että millainen riski. Kirjoitin heille tiukkasanaisen kirjeen, koska halusin heidän perustelevan, millainen riski olen. En ole saanut vastausta, vaikka heidän pitäisi kyllä vastata. En ole mikään huumeiden salakuljettaja, rikollinen tai huijari, Elio tuhahtaa.

Osuuspankin mukaan se ei voi kommentoida yksittäisen asiakkaan tilannetta pankkisalaisuuden takia.

Finanssivalvonnan syksyllä julkaiseman selvityksen mukaan pankkien välillä on isoja eroja siinä, miten ne ohjeistavat ulkomaalaisia pankkipalvelujen avaamisessa. Suurin osa Finanssivalvonnan tietoon saatetuista ongelmista on koskenut palveluiden avaamisen hitautta tai epäselvyyksiä pankkien palveluiden avaamista varten asiakkaalta edellyttämässä dokumentaatiossa.

Fivan mukaan ulkomailta Suomeen muuttavilla henkilöillä on pääsääntöisesti mahdollisuus saada käyttöönsä perusmaksutili ja siihen liittyvät lainmukaiset vähimmäispalvelut.

Oleskelulupa katkolla loppuvuodesta

Elio sai lopulta avattua tilin toisesta pankista. Hänen oleskelulupansa päättyy jouluaaton aattona. Jatkohakemus on jo tehty ja maksettu, mutta hänen pitää vielä kerran käydä paikan päällä Kuopiossa todistamassa henkilöllisyytensä maahanmuuttovirastolle.

Seuraava mahdollisuus siihen on vasta tammikuun alkupuolella. Vaatimus yllätti Elion ja Maija-Riitan, koska kyse on jatkohakemuksesta ja tunnistautumisen pitäisi hoitua sähköisesti.

– Se on varmaan kaikkein haastavinta, että joudutaan ikään kuin todistamaan olemassaoloa paljon enemmän kuin joku kantasuomalainen. Heti kun kysymyksessä on ulkomaalainen, niin ihminen joutuu moneen kertaan todentamaan, kuka hän on, Maija-Riitta Hirvonen toteaa.

Pariskunta laskee käyttäneensä hakemuksiin, oikeuskuluihin ja dokumenttien käännättämiseen jopa viisi tuhatta euroa. Osittain senkin vuoksi he eivät aio enää valittaa, mikäli Elion oleskeluluvan jatkohakemus hylätään. Elio sanoo myös haluavansa kunnioittaa viranomaisen päätöstä, oli se mikä tahansa. Jos edessä on käännytys takaisin Kolumbiaan, on heillä edessä yrityksen pyörittäminen kahdesta eri maasta.

– Yritystähän ei keneltäkään voida ottaa pois. Sitten jatkamme sen kehittämistä. Toki siinä on se käytännön juttu, että aikaero Suomen ja Kolumbian välillä on kahdeksan tuntia, että miten työskentelemme yhdessä. Kun toinen valvoo, niin toinen nukkuu. Mutta tahdomme tehdä tätä Suomesta, koska viemme suomalaista osaamista maailmalle, Maija-Riitta Hirvonen sanoo.