Markon häät peruuntuivat, kun morsian ei päässyt juhliinsa Venäjältä – ulkomaalaisen kanssa seurusteleville koronakaranteeni on ollut raskas: "Onko parisuhde vähemmän tärkeä kuin marjojen poiminta?"

”Tarvitsemme oikeudet toisiimme, yhteiseen elämään ja perheeseen” Ylen uutisissa olleen jutun jälkeen moni samassa tilanteessa oleva on ottanut Markoon yhteyttä. Yhteydenottoja on tullut niin Suomesta kuin Venäjältäkin. Marko ja jyväskyläläinen Suvi kirjoittivat 15. heinäkuuta yhdessä kirjelmän, jonka he ovat lähettäneet joukolle eduskunnan ja ministeriön päättäjiä. Suvin kumppani on moskovalainen Maria. Marko ja Suvi toivovat viestissään, että parisuhteen määritelmää laajennettaisiin myös seurustelusuhteisin ja että matkustus kaikkialta ulkomailta ja ulkomaille olisi koronarajoituksista huolimatta helpompaa. Nyt perheeksi katsotaan vain aviopuolisot. – Pandemia heitti suuren joukon seurustelusuhteessa ja avioliitonomaisessa suhteessa eläviä pariskuntia erilleen. Nyt olemme olleet jumissa tässä tilanteessa jo useita kuukausia – ilman mitään oikeuksia toisiimme. Marko ja Suvi muistuttavat siitä, että esimerkiksi Ruotsissa pandemiatilanne on edelleen hurja, mutta silti jo kesäkuusta lähtien Ruotsista on voinut saapua Suomeen laajennetun perheasioiden määritelmän perusteella. – Tässä näyttävät painavan enemmän EU-sopimukset vapaasta liikkuvuudesta kuin itse perheasiat. Suvi ja Marko toteavat kannanotossaan vielä, että ulkomaalaisen kanssa seurustelevat ovat täysin eriarvoisessa asemassa virallisessa parisuhteessa oleviin nähden. – Me emme odota turismin vapautumista ja vapaata matkustelua, vaan tarvitsemme oikeudet toisiimme, yhteiseen elämään ja perheeseen.