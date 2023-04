Koronamiljardeilla rahoitettaville hankkeille kävi nolosti Italiassa – yli puolet myöhässä

Maalla oli viime joulukuuhun asti aikaa saavuttaa 55 välitavoitetta, joiden perusteella sille olisi maksettu alun perin helmikuussa 19 miljardia euroa. Vaarassa on nyt kuitenkin myös seuraava, 16 miljardin euron erä.

Varojen käyttöä valvoo tilintarkastustuomioistuin, jonka Italian parlamentille antaman selonteon mukaan yli puolet hankkeista on myöhässä tai vasta alkutekijöissään.

Maan Eurooppa-asioiden ministeri Raffaele Fitto on myöntänyt, ettei osaa hankkeista saada valmiiksi määräaikaan mennessä.

– Italiassa annetaan valtavasti huomiota asioille, jotka eivät kosketa lähitulevaisuutta, kuten Messinansalmen sillalle ja tasaverolle. Unohdamme, että samaan aikaan meillä on äärimmäisen ajankohtainen, kiireinen ja tärkeä ongelma nimeltään elvytysrahasto, EU:n talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi 20. maaliskuuta la Repubblica -lehden tilaisuudessa.

Insinööreistäkin pulaa

EU:n koronanjälkeisen elvytyspaketin suurin siivu, lähes 200 miljardia euroa, meni Italialle. Enemmistö rahoista, yli 45 miljardia vuodessa, on tarkoitus käyttää vuosina 2024–2025.

Elvytysrahaston suurhankkeiden hyväksymisestä vastaavassa komiteassa toimiva Edoardo Cosenza sanoo, että koronamiljardien vuoden 2026 määräaika on erittäin tiukka ja aikataulujen hienosäätö siksi luonnollista.

– Lisäaikaa annetaan usein myös muiden EU-varojen kohdalla. Projekteja on samanaikaisesti käynnissä monta, eikä kaikkiin löydy insinöörejä ja yrityksiä. Sota on vaikeuttanut joidenkin raaka-aineiden toimitusta, ja energian hinta on noussut, Cosenza kertoi hiljattain Italian ulkomaantoimittajien yhdistykselle.