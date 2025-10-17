Mediatietojen mukaan räjähdys oli niin voimakas, että se olisi voinut tappaa.
Italiassa tutkivan toimittajan Sigfrido Ranuccin auto on räjäytetty pommilla viime yönä, kertoo Italian yleisradioyhtiö Rain Report-toimitus. Ranucci työskentelee Report-toimituksessa.
Pommiräjähdyksessä ei kuollut tai haavoittunut kukaan.
Ranuccin auton lisäksi myös hänen tyttärensä auto vaurioitui, kuten myös Ranuccin kodin julkisivu, Report kertoo viestipalvelu X:ssä. Reportin mukaan räjähdys oli niin voimakas, että se olisi voinut tappaa.
Räjähdyksestä on aloitettu tutkinta.
Ranucci asuu Italian pääkaupungin Rooman eteläpuolella.
Monet italialaiset poliitikot ovat tuominneet pommi-iskun, mukaan lukien Italian pääministeri Giorgia Meloni. Pääministeri tuomitsee iskun voimakkaasti.
– Vapaa ja itsenäinen media ovat demokratian perusarvoja, joista emme voi luopua. Meidän on jatkettava niiden puolustamista, Meloni sanoi.