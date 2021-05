Kolumni: EU:n elpymispaketin kohtalo voi yllättäen ollakin Suomesta kiinni – saako Eurooppa sydämensä sykkimään?

Kuka vielä muistaa niin sanotun nuukanelikon, ja sitä siipeilleen Suomen, tiukan väännön suurten jäsenmaiden kanssa lainojen ja avustusten suhteesta viime heinäkuussa? Nyt yhdeksän kuukautta sovun saavuttamisesta historiallisen sopimuksen ratifiointi on yhä kesken yhdeksässä jäsenmaassa, 18 jäsenmaata on sopimuksen jo allekirjoittanut ja suurin osa niistä toimittanut myös pyydetyt suunnitelmansa elvytysrahojen käytöstä EU:lle. Tukia ja lainoja pitäisi suunnata jäsenmaille jo muutaman kuukauden kuluttua.

Jos elpymispakettia haluaa suhteuttaa USA:n tai Kiinan aloittamaan elvytykseen niin EU:n elpymisrahastot ovat varsin vaatimattomia. Presidentti Joe Bidenin pari viikkoa sitten päättämä elvytyspaketti on suuruudeltaan 1900 miljardia dollaria, Donald Trumpin jo aiemmin päättämä elvytysohjelma 900 miljardia. USA käyttää siis taloutensa elvyttämiseen lähes 3000 miljardia dollaria, enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen.

Kahden talousjätin kilvassa Kiina ei aio jäädä kakkoseksi, mutta sen elvytyssuunnitelmista on vaikeampi saada selvää. Joka tapauksessa Kiinan ennakoitu talouden kasvuvauhti, lähes kahdeksan prosenttia on voimakkainta kymmeneen vuoteen ja voimakkaampaa kuin missään muussa suuressa teollisuusmaassa.

Kaikkialla maailmassa myös kuluttajien sukanvarsiin on kuluneen vuoden aikana kerääntynyt enemmän tai vähemmän kulutukseen nyt suunnattavaa rahaa. Monia suuria hankintoja, asuntoja, autoja, remontteja ja matkoja on pandemian takia siirretty eteenpäin – nyt luottamuksen palaaminen talouteen käynnistänee myös kulutusmarkkinat, pienissä ja suurissa hankinnoissa. Eurooppa hyötyy talousjättien elvytyksestä ja maailmantalouden nopeasta kasvusta.

Euroopassa Saksalla on eniten puskureita oman taloutensa elvyttämiseen ja samalla riittävästi myös harteita maksaa suurimman nettomaksajan osuus EU:n elvytyspaketista. Maa teki pandemiavuoden aikana täyskäännöksen perinteisesti velkaa vieroksuvassa talouspolitiikassaan ja lähti EU:n elpymispaketin takuumieheksi.

Saksa haluaa takuut, että sen tärkeä kotimarkkina-alue, Eurooppa, toipuu lähes samassa tahdissa kuin se itse. Saksa on varmistanut jo oman toipumisensa laittamalla satoja miljardeja yritysten tukemiseen ja teollisuuden elvyttämiseen. Saksa aikoo ottaa osansa myös nopeasti toipuvista maailmanmarkkinoista. Esimerkkinä autotuotanto, jo nyt yli 40 prosenttia Saksassa valmistuvista autoista viedään pelkästään Kiinan markkinoille.

Saksa ei ole suinkaan ainoa EU-valtio, joka haluaa varmistaa oman taloutensa elpymisen. Saman tekee pienemmässä mittakaavassa lähes jokainen jäsenmaa. Valtioille on tarjolla edullista lainaa lähes määrättömästi. Vain Italia ja Espanja ovat olleet varovaisia lainanotossaan ja kiirehtineet EU:ta saamaan elpymispakettinsa valmiiksi. Italiassa pääministeri Mario Draghi on saanut parlamentin rivit suoriksi ja maa esitteli tällä viikolla kunnianhimoisia elpymissuunnitelmiaan.

Suomen perustuslakivaliokunnan päätös elpymispaketin hyväksymisestä 2/3 enemmistöllä eduskunnassa on poikkeus EU-valtioiden yleisestä linjasta. Suurimmassa osassa sopimukset on hyväksytty määräenemmistöllä. Toki monessa maassa on käyty sama keskustelu kuin meillä – epäily tämän elpymispaketin ainutkertaisuudesta tai EU:n aikeista rahoittaa toimintaansa jatkossakin jäsenvaltioiden yhteisvastuullisesti takaamilla ja maksamilla lainoilla.