KL: Koronatukia peritty takaisin sadoilta yrityksiltä – yhteispotti yli 5 miljoonaa euroa

Kauppalehti kysyi asiaa tietopyynnöllä, josta selvisi, että kaikkiaan 396 yritykseltä on peritty koronatukia takaisin.

Takaisinperinnän yhteissumma rahassa on noin 5,35 miljoonaa euroa.

Business Finlandin mukaan tavallisin syy takaisinperinnälle on rahoituksen käyttäminen yrityksen operatiiviseen toimintaan.

Kauppalehti kertoo myös esimerkkejä, joissa tukea ei ole käytetty operatiiviseen toimintaan ja tukea on peritty silti takaisin.

Syynä on ollut esimerkiksi De minimis -tuki, jota säätelee EU-asetus. Jos yritykselle tulleen tuen yhteismäärä on ylittänyt 200 000 euron rajan, tuen on joutunut maksamaan takaisin.