EU on superinflaation riivaaman Unkarin kiristyksen kohteena jälleen kerran – panoksena Ukrainalta jäädytetyt miljardit

Suurista EU-maista erityisesti Saksa ja Ranska pyysivät komissiota vielä perjantaina arvioimaan uudelleen Unkarin tähän mennessä tekemät toimenpiteet maan oikeusvaltiotilanteen kohentamiseksi ja korruption kitkemiseksi. Saksan ja Ranskan mukaan Unkari on tehnyt myös marraskuun määräajan jälkeen uusia toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi.

Komissio on kuitenkin penseä jatkuviin uudelleenarviointeihin Unkarin toimista. Budjettikomissaari Johannes Hahn kertoo Unkarin toimittaneen viime viikolla komissiolle uusia tietoja tekemistään toimenpiteistä, mutta hänen mukaansa ne ovat olleet jo komission tiedossa. Uusia myönteisiä toimia on tehty, mutta Unkarin suhteen heikkoudet ja riskit ovat yhä olemassa, Hahn toteaa tiedotteessaan.

Unkari kivenä monen kengässä

Komission yhä voimassa oleva ehdotus on, että Unkarin saamasta EU:n koheesiorahoituksen kolmesta eri rahoitusohjelmasta leikattaisiin 65 prosenttia. Leikkaus siirtäisi näitä budjettisaatavia eteenpäin, mutta ei poistaisi niitä kokonaan. Koheesiomaksuja saavat jäsenmaat, joiden bruttokansantuote jää alle EU:n keskiarvon.

Unkarille leikkaus merkitsisi 7,8 miljardin euron maksujen jäädytyksen jatkumista. EU-lähteiden mukaan yksikään jäsenmaa ei ole sitä mieltä, että Unkarin ei tarvitsisi tehdä enempää uudistuksia. Koheesiovaroja leikataan, mutta kysymys on, leikataanko niitä niin paljon kuin komissio ehdottaa.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock kertoi maanantaina maan kannattavan yhä komission ehdotusta. Saksan mukaan kysymys on EU:n arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamisesta.

Viikko aikaa viiden miljardin tuelle

Sen sijaan Unkarin hakemista EU:n elvytysmaksuista päätös on tehtävä viimeistään 19.12., muutoin Unkari jää kokonaan paitsi yli viiden miljardin euron tuki- ja lainapakettia. Komissio on tiukoin ehdoin suositellut tämän paketin hyväksymistä, mutta rahoja ei maksettaisi ennen pyydettyjä uudistuksia.

– Olen optimistinen henkilö, ja olen nähnyt paljon, kaikki on mahdollista.

EU-suurlähettiläät ovat viime viikkoina kokoontuneet käytännössä päivittäin etsimään ratkaisua ongelmaan ennen tämän viikon EU-huippukokousta. Näissä kokouksissa Unkarin EU-suurlähettiläs on ollut varsin vaitonainen. EU-lähteiden mukaan vaikuttaa siltä, että kaikki lähettilään kannat sanellaan Budapestista käsin.

Unkarissa bensan litrahinta tuplaantui

”EU:n pidettävä lupauksensa Ukrainalle”

EU:n yksittäiset jäsenmaat ja unioni eri toimielintensä kautta ovat tukeneet sotaa käyvää Ukrainaa tämän vuoden aikana 20 miljardilla eurolla. Siitä noin seitsemän miljardia on osoitettu torjumaan Ukrainan valtion taloudellista romahdusta. EU:n Ukrainalle ensi vuodeksi lupaama 18 miljardin euron koroton laina on tätä samaa valtiontalouteen osoitettavaa tukea, jota maksettaisiin Ukrainalle 1,5 miljardia euroa kuukausittain

Tuki käytetään infrastruktuurin pyörittämiseen, koulujen ylläpitoon, sosiaalimenoihin ja valtion koneiston pyörittämiseen. Kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan Ukrainan valtion kuukausittainen tuen tarve on kolmesta neljään miljardia, josta EU:n myöntämä laina kattaisi noin puolet.

EU on myöntänyt myös niin sanotusta ”Rauhanrahastostaan” Ukrainalle sotilaallista apua noin kolme miljardia euroa. Käytännössä näillä EU-varoilla on maksettu jäsenmaiden Ukrainalle luovuttamia aseita ja ammuksia. EU-komissaari Valdis Dombrovskis tiivistää unionia tällä viikolla koettelevan päätöksenteon paineen näin: "EU:n on nyt osoitettava yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta, sekä pidettävä lupauksensa Ukrainalle".