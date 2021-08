Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean nettisivujen mukaan haittavaikutusilmoituksia koronarokotteista on käsitelty viime viikon tiistaihin mennessä yhteensä 3 128, ja näistä vakavia haittavaikutusilmoituksia on 2 001.

Todellisuudessa ilmoituksia on paljon enemmän.

– Haittavaikutusilmoituksia on tullut enemmän kuin 3 128 kappaletta. Tuo luku on loppuun asti käsiteltyjen ilmoitusten lukumäärä. Koronarokoteilmoituksille tehdään aluksi kiireellisyysarvio ja vakavia haittavaikutuksia sisältävät ilmoitukset käsitellään ensin, avaa lukuja ylilääkäri Maija Kaukonen Fimeasta.

Käsittelyä odottaa yli 8000 ilmoitusta

Vakavien ilmoitusten suhteellinen osuus näyttää Kaukosen mukaan todellista suuremmalta, koska vakavien ilmoitusten priorisoinnin takia ei-vakavia ilmoituksia kertyy odottamaan tarkempaa käsittelyä. Tällä hetkellä tarkempaa käsittelyä odottavia ilmoituksia on noin 8 100.

– On mahdollista, että naiset ilmoittavat haittavaikutuksista herkemmin.

Iso osa rokotetuista saa haittavaikutuksia

– Yleisimmin on ilmoitettu rokotteiden tunnettuja haittavaikutuksia, kuten kuumetta, päänsärkyä, lihaskipua ja väsymystä, Kaukonen kertoo.

Pfizer-Biontechin rokotteesta on tehty Fimealle ylivoimaisesti eniten haittailmoituksia kahteen muuhun rokotteeseen verrattuna.

Kaukosen mukaan tämä selittyy yksinkertaisesti sillä, että Suomeen on saatu ostettua eniten Comirnaty eli Pfizer-Biontech-rokotetta. Sitä on annettu yli 4,5 miljoonaa annosta, kun taas Spikevaxia (Moderna) tai Vaxzevriaa (AstraZeneca) rokotteita on annettu alle 600 000 annosta kumpaakin.