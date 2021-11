Suomessa raportoitu 1259 uutta koronatartuntaa – kyseessä korkein päiväkohtainen luku

Kyseessä on suurin päiväkohtainen epidemian aikana raportoitu tartuntaluku. Eilen Suomessa raportoitiin 1151 tartuntaa.

Twitterin Koronabotin mukaan viimeisen viikon aikana 5–9-vuotiailla on todettu 1022 tartuntaa, 10–14-vuotiaille 929 tartuntaa. Nämä kaksi ikäluokkaa muodostaa peräti 29 prosenttia kaikista tartunnoista viimeisen viikona ajalta.

THL:n projektipäällikkö Anna Katzin mukaan nyt on nähty jälleen testimäärien nousua. Testaaminen on kuitenkin yhä matalalla tasolla loppukesään ja alkusyksyyn verrattuna. Positiivisten testien osuus tehdyistä testeistä on nyt noin kuusi prosenttia.