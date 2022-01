Vapaavuori lataa kovia sanoja hallitukselle: Lasten ja nuorten elämää on rajoitettu käsittämättömällä tavalla ilman perusteita

Hallitus on pyrkinyt siihen, että lapset ja nuoret saisivat elää mahdollisimman normaalia elämää. Tuoreella päätöksellä on todettu, ettei lasten harrastusten rajoituksia enää jatketa tammikuun lopun jälkeen.

Vapaavuorella on painava vastaus siihen, miten hyvin hallitus on onnistunut tavoitteessaan lasten ja nuorten elämän normalisoimiseksi.

Hän huomauttaa, että myös harrastustoiminnassa ymmärretään se, että jos koronatilanne on todella paha, niin silloin luonnollisesti laitetaan kaikki kiinni. Mutta nyt yhteiskuntaa ei kuitenkaan olla suljettu kokonaan. Tämä on ristiriitaista.

– Yhteiskunnassa on kuitenkin yhtenäinen näkemys siitä, että viimeisenä ryhdytään rajoittamaan lasten ja nuorten toimintaa. Silti tähän on menty.

– On täysin käsittämätöntä, että ravintolaan pääsee, mutta lapsi ei pääse harrastamaan. Kaikki asiantuntijamme ovat yksimielisiä siitä, että rajoitusten vaikutus lasten ja nuorten puolella on vähäinen epidemian leviämisen kannalta.

Rajoitusten perustelu on Vapaavuoren mielestä ollut hataraa ja ristiriitaista.

– Ei sitä oikeastaan perustella mitenkään. On se surulliseksi vetänyt monta kertaa.

Lasten ja nuorten liikunta on Vapaavuoren mielestä hyvin tärkeää. Tämä on tullut esiin myös koronakriisin aikana.

– Sadoissatuhansissa suomalaisperheissä on ymmärretty se, mikä merkitys sillä on lapsen ja terveyden, mielenterveyden, kasvun ja kehityksen kannalta. Kuinka vahvasti lapset ja nuoret oirehtivatkaan, elleivät he pääse liikkumaan, Vapaavuori harmittelee.