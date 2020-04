Koronakriisi yllätti ruoan verkkokaupat housut kintuissa: "Kysyntä on moninkertaista verrattuna siihen, miten kapasiteettia on"

– Läpi Suomen kaupat olivat hyllyt tyhjinä. Siitä palauduttiin nopeasti, ja nyt tilanne on tasaantunut huomattavasti, kertoo S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu.

Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström kertoo sähköpostitse, että kuukauden euromääräinen myynti on koronakriisin aikana pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin ennen kriisiä. Asiakkaat käyvät kaupassa aiempaa harvemmin, mutta he ostavat kerralla enemmän.

S-ryhmän kaupallisen johtajan Ilkka Alarodun mukaan kuluttajien ostokäyttäytyminen on loogista.

Myös Keskolta kerrotaan, että myynti on selkeästi noussut koronakriisin aikana. Toimialajohtaja Ari Akselin mukaan paikan päällä kaupassa asioidaan kuitenkin huomattavasti vähemmän.

– Keskiostos on kasvanut merkittävästi, mikä on johtanut siihen, että kokonaismyynti on kehittynyt positiivisesti.