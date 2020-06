Korona aiheutti suuren harppauksen ruoan verkkokaupassa – "Teemme sitä, mitä asiakkaat haluavat"

Mari-Linda Harju-Oksanen on käyttänyt ruoan nouto- ja kotiinkuljetuspalveluita jo vuosia.

– Tämä säästää aikaa ja vaivaa. On kätevää esimerkiksi mökkimatkalla napata ostokset mukaan ja lapsia ei tarvitse viedä kauppaan, Harju-Oksanen kertoo Prisman noutopisteellä kauppakeskus Kaaressa.

Tilausmäärät ovat moninkertaistuneet

Koronan myötä harppauksen saanut ruoan verkkokauppa on säilyttänyt suosionsa myös rajoitusten purkujen jälkeen.

Keskon kautta tilataan tällä hetkellä noin 40 000 verkkotilausta viikossa, mikä on nelinkertaisesti viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Myös S-ryhmällä luvut ovat edelleen moninkertaiset, vaikka kesä on pudottanut tilausmääriä hieman molemmissa konserneissa.

– Kesän tilausmäärien lasku on tullut luontaisen kesäkauden myötä. Kysyntägraafi on samanlainen kuin vuosi sitten, mutta taso on monta kertaa korkeammalla, HOK-Elannon verkkokaupan kehityspäällikkö Jukka Ranua kuvailee tilannetta.