MTV Uutisten pankkikysely: suomalaiset säästävät korona-aikana pahemman päivän varalle – asuntolainojen lyhennysvapaille ei ole nyt suurta kysyntää

Pankkien mukaan asuntolainojen lyhennysvapaat ovat normaalitasolla ja säästäminen on lisääntynyt.

– Tällä hetkellä lyhennysvapaiden kysyntä on palautunut täysin koronaa edeltävälle tasolle eikä näköpiirissä ole samanlaista kysyntäpiikkiä, mitä silloin keväällä oli, Nordean asuntolainoista vastaava johtaja Jussi Pajala sanoo.

– Keväällähän kiinnostus oli hurjaa lyhennysvapaita kohtaan. Noin 1,5 kuukauden aikana lyhennysvapaahakemuksia tuli kymmenkertainen määrä normaaliin verrattuna, mutta sittemmin tilanne on tasaantunut, kertoo puolestaan OP-Ryhmän henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Harri Nummela.

Korona-aika on aiheuttanut lisäksi sen, että säästäminen on lisääntynyt.

– Talletukset ovat kasvaneet eli kotitaloudet ovat leikanneet kulutustaan. Varaudutaan pahan päivän varalle. Kysyntä sijoituspalveluita kohtaan on samalla kasvanut, Nummela kertoo.

Säästäminen on epävarmassa tilanteessa monelle järkevä ja vastuullinen ratkaisu. Laaja-alainen säästäminen on tosin talouden kannalta sikäli ongelmallista, että kulutuksen heikkeneminen voi aiheuttaa vaikeuksia monelle kotimaisesta kysynnästä riippuvaiselle yritykselle.

Rästejä ei tavanomaista enempää

– Toistaiseksi ei ole näkynyt kasvavia maksurästejä. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on toiminut hyvin ja avoimen keskustelun myötä ongelmilta on vältytty, Aktian Uudenmaan aluejohtaja Oscar Taimitarha sanoo.

Vaikeuksista on jo tiettyjä merkkejä.

– Osalla taloudellinen tilanne on hankala, varsinkin jos työt näyttävät loppuvan kokonaan. Osa taas haluaa varmuuden vuoksi varautua, vaikka tilanne ei olisi akuutti. Moni, jonka tilanne on nyt stabiili ja hyvä, onkin herännyt siihen, että puskureita pitäisi ruveta kerryttämään, Aktian Taimitarha sanoo.

Suomen Asiakastiedon mukaan nykyisin 392 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkinnät ovat yleisempiä miehillä.

Asuntolainat kysyttyjä

Monen kotitalouden uskosta tulevaan kertoo osaltaan se, että uusien asuntojen ja asuntolainojen kysyntä on yhä kovaa.

– Uusia asuntolainoja on viime aikoina haettu kaksinkertainen määrä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Niitä on myös myönnetty selvästi aiempaa enemmän. Asuntokauppa käy huomattavan vilkkaana, ehkä osa on patoutunutta kysyntää viime keväältä. Huomasimme jo kesällä asuntolainojen kysynnässä selvää kasvua, Handelsbankenista kerrotaan.